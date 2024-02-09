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03:25, 9 февраля 2024Мир

Путин рассказал о добрых и хороших отношениях с Трампом

Путин заявил, что с Трампом у него были добрые и хорошие личные отношения
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House / Flickr.com / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что с экс-президентом США Дональдом Трампом у него были такие же добрые и хорошие отношения, как и с Джорджем Бушем-младшим. Об этом глава РФ рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«У меня и с Трампом были такие личные отношения», — подчеркнул Путин.

Такер Карлсон, по его словам, давно планировал поговорить с российским лидером. Еще в 2021 году, как позднее заявлял журналист, Агентство национальной безопасности (АНБ) США установило за ним слежку из-за подготовки к интервью. А осенью 2023 года Карлсон открыто обвинил американское правительство в срыве встречи с Путиным.

В январе Дональд Трамп рассказал о хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам экс-президента США, «хорошо ладить с людьми, у которых есть мощное ядерное оружие».

Также в апреле прошлого года Трамп в интервью Такеру Карлсону рассказал, что Вашингтон «мог бы очень хорошо поладить» с Москвой, если бы не организованное демократами расследование о вмешательстве в выборы в 2016 году.

Экс-лидер Соединенных Штатов отметил, что у него были «очень хорошие отношения» с российским коллегой, но они ухудшились «после фейкового расследования по России».

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      Марина Совина
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