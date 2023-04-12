Трамп назвал причину ухудшения отношений США с Россией

Трамп заявил, что отношения США с Россией испортились из-за выдуманной проблемы

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «мог бы очень хорошо поладить» с Москвой, если бы не организованное демократами расследование о вмешательстве в выборы в 2016 году. Об этом он сообщил в интервью телеведущему Такеру Карлсону на Fox News.

Экс-лидер Соединенных Штатов отметил, что у него были «очень хорошие отношения» с российским коллегой Владимиром Путиным, но они ухудшились «после фейкового расследования по России».

Трамп обратил внимание, что у России есть множество полезных ископаемых и других вещей, которые необходимы США, а у Штатов, в свою очередь, были деньги и вещи, необходимые России.

«Но это помешало. Это было ужасно», — сказал американский экс-президент, комментируя ход расследования демократов. По его словам, инициаторов нужно было арестовать, так как они «создали проблему с Россией, которой не было».

В интервью Трамп также заявил, что, несмотря на хорошие отношения с Путиным, он был худшим из того, что случалось с российским лидером. «Я закрыл его трубопровод. Вы никогда не слышали слова "Северный поток", пока я не пришел к власти. "Северный поток-2" был их трубопроводом», — подчеркнул он.