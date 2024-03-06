Начальник домогался подчиненной и уволил ее после жалобы в полицию

В США руководитель домогался подчиненной и уволил ее после того, как узнал, что она обратилась в правоохранительные органы. Об этом сообщает New York Post.

39-летняя Латтина Браун столкнулась с домогательствами со стороны начальника после того, как в июне 2022 года устроилась в полицию Нью-Йорка в качестве специалиста по работе с населением города. Ее руководитель, 52-летний Брайан Адамс, сначала стал делать комплименты Браун, содержавшие в себе непристойные намеки. Затем после деловой встречи в служебном автомобиле Адамс поинтересовался, считает ли подчиненная себя «похотливой».

Позже в один из дней начальник сел на рабочий стол Браун и раздвинул перед ней ноги, чтобы показать, что его пенис находится в эрегированном состоянии. Это заметил еще один сотрудник полиции. Адамс сразу же удалился, а ставший свидетелем произошедшего полицейский вывел Браун на улицу. Девушка рассказала коллеге о домогательствах со стороны начальника, и тот предложил ей подать жалобу.

Браун последовала совету и подала на Адамса официальную жалобу по факту домогательств, дискриминации и преследований. Как только он об этом узнал, то сразу ее уволил. Кроме того, Адамс стал отрицать свою вину и даже заявил, что Браун воровка. Однако его обвинения не подтвердились. Расследование по этому делу продолжается.

Ранее сообщалось, что инструктор по йоге в Таиланде согласилась попозировать для известного фотографа, а потом обвинила его в сексуальных домогательствах. Она отметила, что мужчина, скорее всего, и раньше совершал подобные преступления и избегал ответственности.

