Наталья Ветлицкая переписала роскошное поместье в Подмосковье на дочь

Певица Ветлицкая переписала дом в Истре стоимостью миллиард рублей на дочь

Певица Наталья Ветлицкая, уехавшая из России, переписала роскошное поместье в Подмосковье на свою 19-летнюю дочь Ульяну. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Экс-солистка группы «Мираж» переехала в Испанию в 2000-х годах. При этом в Истре у нее остался особняк стоимостью около миллиарда рублей. На записи, опубликованной на канале, можно увидеть, что на участке размером 24,5 тысячи квадратных метров расположены пять построек, включая коттедж площадью 2,6 тысячи «квадратов», оформленный в светло-желтом и темно-сером тонах, дома для гостей, охраны и обслуживающего персонала, а также мелкие хозяйственные постройки. Здесь также есть парк с выходом к реке, теннисный корт, теплица и баня. Для парковки машин предусмотрена стоянка. Всего за недвижимостью следит и ухаживает около десятка человек.

По информации канала, певица переписала недвижимость на дочь, так как побоялась возможной конфискации имущества за фейки о российской армии. В 2023 году Ветлицкая опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) несколько постов, в которых осудила спецоперацию на Украине и действия Вооруженных сил РФ. За это артистку потребовали признать иностранным агентом. Через некоторое время она удалила их.

В конце февраля стало известно, что Ветлицкая переписала на дочь квартиру в Москве на Патриарших прудах стоимостью более 200 миллионов рублей.