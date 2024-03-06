Назван способ предотвратить засоры

«БелНовости»: регулярная чистка фильтров поможет предотвратить засоры

Регулярная проверка и очистка фильтров поможет предотвратить засоры. Этот и другие способы избежать проблему назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, фильтры являются первой линией защиты от засоров. Своевременная проверка не даст мусору и грязи скопиться внутри, что значительно продлит срок службы фильтра и сократит вероятность засоров. Кроме того, стоит проводить профилактическую очистку труб, в которых часто образуются наиболее интенсивные засоры.

Эксперты также напомнили о необходимости не выбрасывать мусор в унитаз или раковину. Помимо этого, рекомендуется установить сетку для слива.

Ранее домохозяйкам назвали эффективный способ в борьбе с налетом на сантехнике. Для этого нужно использовать отбеливающий порошок.