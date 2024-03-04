Среда обитания
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16:00, 4 марта 2024Среда обитания

Назван простой способ избавиться от налета в ванной

Избавиться от налета на сантехнике удастся с помощью отбеливающего порошка

Фото: Unsplash

Убрать налет, образовавшийся на ванне, унитазе или другой сантехнике, удастся с помощью отбеливающего порошка. Простой способ избавиться от загрязнений назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, отбеливающий порошок является одним из самых мощных средств для очищения ванной. Для удаления налета они порекомендовали взять несколько ложек средства, влить немного горячей воды так, чтобы смесь стала пастообразной по консистенции, а затем распределить ее по поверхности сантехники и оставить на несколько минут. После этого понадобится убрать средство губкой и обдать остатки водой.

Ранее эксперты назвали способ, позволяющий очистить диван от пятен без появления разводов.

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      Полина Кислицына
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