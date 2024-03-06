Названа цель одного из пытавшихся атаковать Воронеж беспилотников ВСУ

Один из украинских БПЛА пытался атаковать военный аэродром в Воронеже

Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать военный аэродром Балтимор в Воронеже. Такую предполагаемую цель поражения дрона назвало издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, устройство было сбито средствами противовоздушной обороны (ПВО) в паре километров от аэродрома.

Как утверждает Baza, еще два дрона пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе Воронежской области. Первый удалось обнаружить и ликвидировать в 7 утра в среду, 6 марта, а второй — спустя час. Они также были ликвидированы.

Обломки одного из них упали в резервуар, второй рухнул на территории нефтебазы.

За утро 6 марта над Воронежской областью были сбиты три БПЛА. Сведений о пострадавших в результате инцидентов не поступало.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал, что в регионе сохраняется опасность атаки дронами.

