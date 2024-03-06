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09:42, 6 марта 2024Среда обитания

Названа цена самой маленькой квартиры в Сочи

Самая маленькая квартира в Сочи продается за 3 миллиона рублей

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Самая маленькая вторичная квартира в Сочи продается за три миллиона рублей. Цену объекта с наименьшей площадью «Ленте.ру» назвал эксперт рынка недвижимости Сочи Кирилл Флутков.

В рамках указанного бюджета можно приобрести квартиру площадью 10,9 квадратных метра. Объект располагается в Центральном районе города-курорта.

Всего в феврале на вторичном рынке Сочи экспонируется 309 объектов с площадью менее 20 «квадратов». По словам Флуткова, такая недвижимость пользуется спросом среди покупателей, которые выбирают жилье для отдыха или сдачи в аренду.

Ранее стало известно, что самый дешевый дом в Сочи, доступный для покупки на данный момент, стоит 2,1 миллиона рублей. Площадь построенного из дерева объекта составляет 35 квадратных метров, а площадь участка — шесть соток.

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      Александра Качан
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