Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:17, 6 марта 2024Силовые структуры

Осужденная за вымогательство журналистка Баязитова подготовила иск к ФСИН

Приговоренная к пяти годам журналистка Баязитова подготовила иск к ФСИН на 1 млн

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Приговоренная к пяти годам колонии журналистка Александра Баязитова подготовила исковое заявление к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) из-за нарушения условий ее содержания под стражей. Об этом сообщает Baza.

Женщина требует взыскать с ФСИН один миллион рублей после того, как ее этапировали из московского изолятора.

Сейчас журналистка находится в СИЗО №5 Пермского края, где может говорить с адвокатом только через стеклянную перегородку или по телефону, а ее исковое заявление проверяется цензорами перед передачей защитнику. Кроме того, у Баязитовой отобрали Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, по которым она готовилась к заседаниям.

Ранее Баязитову осудили по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По версии следствия, она и двое администраторов Telegram-канала «Адские бабки» требовали от потерпевшего 1,2 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Это серьезное оружие». Российские военные впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

      Стало известно о судьбе Филиппа Киркорова на российском ТВ

      Пассажир опоздал на рейс и потерял 73 тысячи рублей из-за ошибки авиакомпании

      Глава делегации в Вене обвинил Запад в расправе над российскими пленными

      Россиянам назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах

      Известный российский ведущий развеял связанный с профессией миф

      Американского журналиста Тома Рогана объявили в розыск в России

      Осужденная за вымогательство журналистка Баязитова подготовила иск к ФСИН

      Украина собралась провести контрнаступление в 2024 году

      В Мексике протестующие выбили дверь президентского дворца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше