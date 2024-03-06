Осужденная за вымогательство журналистка Баязитова подготовила иск к ФСИН

Приговоренная к пяти годам журналистка Баязитова подготовила иск к ФСИН на 1 млн

Приговоренная к пяти годам колонии журналистка Александра Баязитова подготовила исковое заявление к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) из-за нарушения условий ее содержания под стражей. Об этом сообщает Baza.

Женщина требует взыскать с ФСИН один миллион рублей после того, как ее этапировали из московского изолятора.

Сейчас журналистка находится в СИЗО №5 Пермского края, где может говорить с адвокатом только через стеклянную перегородку или по телефону, а ее исковое заявление проверяется цензорами перед передачей защитнику. Кроме того, у Баязитовой отобрали Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, по которым она готовилась к заседаниям.

Ранее Баязитову осудили по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По версии следствия, она и двое администраторов Telegram-канала «Адские бабки» требовали от потерпевшего 1,2 миллиона рублей.