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17:58, 20 мая 2024Силовые структуры

Осужденную за вымогательство журналистку Баязитову вернули в Москву

Baza: осужденную за вымогательство журналистку Баязитову вернули в Москву
Начало событий в новости Журналистку Баязитову приговорили к пяти годам заключения

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Осужденную на пять лет по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александру Баязитову вернули в Москву. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, Баязитову привезли еще 2 мая. Ее этапировали из следственного изолятора (СИЗО) Перми. Уточняется, что ни осужденная, ни ее адвокаты не знают, в связи с чем женщину привезли в столицу.

6 марта стало известно, что Баязитова подготовила исковое заявление к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) из-за нарушения условий ее содержания под стражей. Женщина требует взыскать с ФСИН один миллион рублей после того, как ее этапировали из московского изолятора.

27 ноября 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

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      Анна Габай
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