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15:25, 6 марта 2024Ценности

Папарацци засняли поцелуй Джо Джонаса с моделью после расставания с женой

Фото: Chris Victorio / Globallookpress.com

Американский певец, музыкант и актер Джо Джонас попал в объектив папарацци во время поцелуя с моделью Сторми Бри после расставания с его женой, актрисой Софи Тернер. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

34-летний артист был замечен с новой возлюбленной на одном из пляжей Сиднея. На размещенных кадрах Джонас был одет в белые шорты из легкого материала и яркую цветную футболку. Помимо этого, он примерил черно-зеленую бейсболку, а в качестве украшений выбрал тонкий браслет.

Его спутница, в свою очередь, нарядилась в черное платье, сквозь которое виднелись бретели от бюстгальтера в тон образу. Кроме того, манекенщица распустила волосы и дополнила свой внешний вид массивными серьгами и кольцом.

В сентябре 2023 года Джо Джонас официально подал на развод со звездой «Игры Престолов», 27-летней актрисой Софи Тернер. По данным издания, в документах он указал, что его брак «безвозвратно разрушен», а также настоял на том, чтобы после развода оба артиста получили совместную опеку над двумя общими дочерьми.

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      Екатерина Ештокина
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