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20:27, 6 марта 2024Путешествия

Пассажир опоздал на рейс и потерял 73 тысячи рублей из-за ошибки авиакомпании

Yahoo News: пассажир опоздал на рейс из-за ошибки Virgin в электронном письме

Фото: Unsplash

Пассажир авиакомпании Virgin опоздал на рейс и потерял из-за этого 800 долларов (73 тысячи рублей). Причиной случившегося стала ошибка в электронном письме от перевозчика, сообщает Yahoo News.

По информации издания, 64-летний Макс Кэмерон должен был лететь из австралийской Тасмании в Мельбурн в январе. Задолго до вылета ему пришло письмо, в котором говорится, что рейс вылетит с опозданием в 45 минут. Исходя из новых данных, мужчина выехал в аэропорт позже, но обнаружил, что стойки регистрации уже пусты.

Кэмерону пришлось купить новый билет на следующее утро, однако он решил пожаловаться руководству Virgin. Там поначалу отказались выплачивать компенсацию, но затем признали, что в электронном письме содержалась ошибка — время вылета и завершения регистрации было указано неверно. Теперь мужчина рассчитывает на возмещение убытков.

Ранее агрессивная пьяная пассажирка авиакомпании Jet2 устроила скандал в самолете из-за того, что ее рейс опоздал на полчаса. Во время полета она напилась, поссорилась с бортпроводниками и накричала на них.

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      Зарина Дзагоева
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