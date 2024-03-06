Пассажир опоздал на рейс и потерял 73 тысячи рублей из-за ошибки авиакомпании

Yahoo News: пассажир опоздал на рейс из-за ошибки Virgin в электронном письме

Пассажир авиакомпании Virgin опоздал на рейс и потерял из-за этого 800 долларов (73 тысячи рублей). Причиной случившегося стала ошибка в электронном письме от перевозчика, сообщает Yahoo News.

По информации издания, 64-летний Макс Кэмерон должен был лететь из австралийской Тасмании в Мельбурн в январе. Задолго до вылета ему пришло письмо, в котором говорится, что рейс вылетит с опозданием в 45 минут. Исходя из новых данных, мужчина выехал в аэропорт позже, но обнаружил, что стойки регистрации уже пусты.

Кэмерону пришлось купить новый билет на следующее утро, однако он решил пожаловаться руководству Virgin. Там поначалу отказались выплачивать компенсацию, но затем признали, что в электронном письме содержалась ошибка — время вылета и завершения регистрации было указано неверно. Теперь мужчина рассчитывает на возмещение убытков.

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