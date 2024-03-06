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12:07, 6 марта 2024Путешествия

Пассажир самолета застрял в туалете, вышиб ногой дверь и попал на видео

Пассажир Delta Airlines во время полета застрял в туалете и вышиб дверь ногой

Пассажир американской авиакомпании Delta Airlines во время полета застрял в туалете и вышиб дверь ногой. Инцидент попал на видео, которое публикует Yahoo News.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Юты в Луизиану, США, в начале декабря 2023 года, но известно о нем стало только сейчас. На кадрах, которые разместила в сети жена героя ролика, видно, как пилот пинает дверь, а бортпроводники тянут ее в попытках освободить застрявшего путешественника. В конце концов мужчина наносит удар ногой, от которого дверь открывается. По словам супруги пассажира, он застрял в уборной самолета примерно на 35 минут.

Представитель авиакомпании рассказал, что они связались с клиентом, попавшим в неприятную ситуацию, извинились перед ним и начали расследование инцидента.

Ранее пассажир индийской бюджетной авиакомпании Spicejet застрял в туалете самолета и провел там весь полет. Услышавшие крики о помощи члены экипажа попытались взломать дверь, но им это не удалось.

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      Марина Черняк
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