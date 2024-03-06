Перечислены заданные Ириной Шейк тренды весны 2024 года

Редактор моды Lamoda Федотова: Ирина Шейк задала тренд на наряды стиля «офискор»

Редактор моды Lamoda Полина Федотова перечислила тренды предстоящего сезона, которые задала российская супермодель Ирина Шейк. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Манекенщица неоднократно появлялась на публике в ботфортах в сочетании с пуховиком, а также нарядах эстетики «офискор». «В 2024 году у офискора появился микротренд — "офисная сирена", вдохновленный Самантой Джонс из "Секса в большом городе". Он совмещает корпоративную эстетику с подчеркнутой сексуальностью», — пояснила она.

Кроме того, по словам собеседницы издания, знаменитость выходила в свет в образах в бельевом стиле, которые обретут популярность весной. «В ее образах часто встречаются шелковые топы с кружевом и платья-комбинации. Чтобы не выглядеть слишком вульгарно, модель миксует "сорочку" с объемным пуховиком и сапогами по колено», — отметила специалистка.

Среди прочего, папарацци часто фотографируют Шейк в предметах гардероба из 1970-х годов, которым модные эксперты также предрекли популярность в будущем сезоне. «Рубашка, расстегнутая на груди и заправленная за пояс, джинсы-клеш и акцентный ремень на талии», — заключила Федотова и добавила, что инфлюэнсер вернула в моду и винтажную косуху.

В феврале Ирина Шейк показала лицо без макияжа. Манекенщица поделилась в сторис фото, на котором запечатлела себя в халате белого цвета. На ее лице отсутствовала косметика, а волосы были собраны в небрежную прическу.