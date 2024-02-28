Ирина Шейк показала лицо без макияжа

Российская супермодель Ирина Шейк показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя манекенщица поделилась в сторис фото, на котором запечатлела себя в халате белого цвета. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы собраны в небрежную прическу. Кроме того, можно заметить, что на коже знаменитости присутствуют небольшие красные пятна.

Ранее Ирина Шейк снялась в откровенном виде для рекламы итальянского бренда Dolce & Gabbana. На черно-белом фото модель предстала в платье-сетке с широким поясом на талии. При этом под изделием присутствовал комплект прозрачного нижнего белья, который состоял из бюстгальтера с аппликациями и трусов с высокой посадкой.