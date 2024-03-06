Певцу Иракли потребовалась экстренная медицинская помощь из-за боли в коленях

Российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве (Иракли) потребовалась экстренная медицинская помощь на съемках клипа. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Причиной обращения к медикам стала боль в коленях. Артисту поставили диагноз «частичный разрыв мениска». Отмечается, что врачи оперативно прибыли на место и сделали ему укол обезболивающего.

По словам исполнителя, съемки клипа проходили в психиатрической клинике. Иракли и актер Павел Деревянко исполняли роль пациентов учреждения. «Мы были в смирительных рубашках, и вес тела распределился на колени. Уже на третьей площадке, в советской квартире, мы продолжили снимать сцены с танцами, после которых почувствовал боль», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Иракли снова отказали во въезде в Молдавию.