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16:52, 6 марта 2024Культура

Певцу Иракли потребовалась экстренная медицинская помощь

Певцу Иракли потребовалась экстренная медицинская помощь из-за боли в коленях

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве (Иракли) потребовалась экстренная медицинская помощь на съемках клипа. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Причиной обращения к медикам стала боль в коленях. Артисту поставили диагноз «частичный разрыв мениска». Отмечается, что врачи оперативно прибыли на место и сделали ему укол обезболивающего.

По словам исполнителя, съемки клипа проходили в психиатрической клинике. Иракли и актер Павел Деревянко исполняли роль пациентов учреждения. «Мы были в смирительных рубашках, и вес тела распределился на колени. Уже на третьей площадке, в советской квартире, мы продолжили снимать сцены с танцами, после которых почувствовал боль», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Иракли снова отказали во въезде в Молдавию.

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