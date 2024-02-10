Певцу Иракли снова отказали во въезде в Молдавию

Певцу Ираклию Пирцхалаве снова отказали во въезде в Молдавию

Российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве (Иракли) снова отказали во въезде в Молдавию. Об этом соообщила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки, пишет молдавское издание Newsmaker.

«Пирцхалава не соответствовал условиям въезда», — сказала Новицки.

До этого Пирцхалаву отказались впускать в Молдавию в декабре 2023 года. Тогда артист собирался выступить на нескольких новогодних концертах в городе Оргееве.

Сам певец, комментируя такое решение, назвал отказ во въезде в Молдавию политическими играми. «Я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители, — заявил он. — Я думаю, что у них есть свое поле, где они могли бы разобраться, не вмешивая нас».