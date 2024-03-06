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10:40, 6 марта 2024Из жизни

Пираньи напали на купающихся в реке

Metro: в Бразилии пираньи искусали купавшихся в реке людей

Фото: Juan Orestes / Unsplash

В Бразилии пираньи напали на группу из 11 человек, купавшихся в реке, и искусали им ноги. Об этом сообщает Metro.

Нападение произошло второго марта на реке Тиете после того, как купальщики бросили остатки еды у воды. Запах пищи привлек нескольких пираний. Они набросились на людей и нанесли им травмы.

Четырех человек госпитализировали, а остальные самостоятельно добрались до отделения неотложной помощи. Как выяснили местные власти, пострадавшие также незаконно рыбачили на реке, что также привлекло пираний.

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После произошедшего на берегу установили предупреждающие знаки, призывающие воздержаться от купания.

Ранее сообщалось, что стая пираний съела мужчину, плывшего на лодке по реке в Бразилии. 38-летний Жоней Жозе Силва да Луз упал в воду и исчез, когда его лодка столкнулась с другим плавательным средством.

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      Алиса Удовик
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