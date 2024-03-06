Пираньи напали на купающихся в реке

Metro: в Бразилии пираньи искусали купавшихся в реке людей

В Бразилии пираньи напали на группу из 11 человек, купавшихся в реке, и искусали им ноги. Об этом сообщает Metro.

Нападение произошло второго марта на реке Тиете после того, как купальщики бросили остатки еды у воды. Запах пищи привлек нескольких пираний. Они набросились на людей и нанесли им травмы.

Четырех человек госпитализировали, а остальные самостоятельно добрались до отделения неотложной помощи. Как выяснили местные власти, пострадавшие также незаконно рыбачили на реке, что также привлекло пираний.

После произошедшего на берегу установили предупреждающие знаки, призывающие воздержаться от купания.

Ранее сообщалось, что стая пираний съела мужчину, плывшего на лодке по реке в Бразилии. 38-летний Жоней Жозе Силва да Луз упал в воду и исчез, когда его лодка столкнулась с другим плавательным средством.

