Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:35, 13 сентября 2023Из жизни

Пираньи съели плывшего по реке мужчину

Daily Mirror: в Бразилии пираньи съели упавшего в реку мужчину

Фото: Unsplash

Стая пираний съела мужчину, плывшего на лодке по реке Куяба в Бразилии. Об этом сообщает Daily Mirror.

38-летний Жоней Жозе Силва да Луз упал в воду и исчез, когда его лодка столкнулась с другим плавательным средством. Мужчину нашли лишь на следующее утро. Его кожу покрывали следы многочисленных укусов, нанесенных пираньями.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

На борту обоих судов находились в общей сложности пять человек. Еще один человек, который был пассажиром другого судна и тоже оказался в воде, считается пропавшим без вести. Спасательная группа Военно-морских сил Бразилии продолжает его поиски.

ВМС Бразилии начали расследование обстоятельств и причин происшествия.

Ранее сообщалось, что в Бразилии мужчина попытался спастись от роя пчел, прыгнул в воду и был съеден голодными пираньями. У бразильца была съедена правая сторона лица.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу утвердил список болезней, с которыми не возьмут в армию на контракт. Кого освободят от службы во время мобилизации

    Россиянин сообщил о похищении друга тремя мужчинами в военной форме

    В Азербайджане сообщили о крушении военного транспортного средства

    Ариана Гранде расплакалась из-за неудачной пластики

    Румыния выразила протест России на фоне инцидента с БПЛА

    Пашинян заявил о бессилии армянских аргументов в вопросе Карабаха

    В ООН призвали прекратить атаки на гражданские суда в Черном море

    Стилистка назвала россиянам самые модные цвета одежды на осень

    Венгрия потребовала от Украины возвращения языковых свобод

    Названа дата выхода iOS 17

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости