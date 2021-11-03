Мужчина попытался отбиться от роя пчел, прыгнул в озеро и погиб в зубах пираний

В Бразилии мужчина попытался спастись от роя пчел, прыгнул в воду и был съеден голодными пираньями. Об этом сообщает LADbible.

30-летний бразилец рыбачил с двумя друзьями, когда на них неожиданно налетел рой пчел. В попытке отбиться от назойливых насекомых мужчины нырнули в озеро. Когда угроза миновала, двое из них выбрались на берег, а третий пропал из виду.

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Для поиска пропавшего вызвали пожарную службу, и один из офицеров собирался нырнуть в озеро, но его вовремя предупредили, что вода кишит пираньями. В итоге тело рыболова нашли в четырех метрах от берега в выходные с 30 на 31 октября. У бразильца были вырваны куски тела и съедена правая сторона лица. Предположительно, он погиб в зубах плотоядных пираний.

Тело умершего передали родным.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Нью-Джерси Анджел Перес чуть не лишился ног из-за заражения плотоядными бактериями. После посещения больницы специалисты начали подозревать, что мужчине может угрожать смертельная опасность.