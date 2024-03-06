Подруга Агаты Муцениеце показала ее с обнаженной грудью на фото

Коллега актрисы и телеведущей Агаты Муцениеце Наталья Земцова показала ее с обнаженной грудью на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Подруги посетили спа-салон в рамках празднования 35-летия звезды «Закрытой школы». При этом артистки снялись перед зеркалом в массажной комнате топлес. На размещенном снимке (в настоящее время публикация удалена) они позировали в одноразовых трусах, прикрывая оголенные бюсты руками.

«С возрастом как будто становится не так радостно. Не хочется устраивать каких-то фейерверков в свою честь, а хочется оказаться полезной», — в свою очередь, указала на своей странице Муцениеце, призвав подписчиков переводить деньги в благотворительный фонд Константина Хабенского вместо поздравлений.

В феврале Агата Муцениеце сняла на видео оголенный живот в ответ на обвинения в фотошопе.