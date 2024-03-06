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15:58, 6 марта 2024Силовые структуры

Пощекотавшую на видео монумент «Родина-мать» блогершу оставили в СИЗО

В Волгограде продлили арест блогерше, пощекотавшей монумент «Родина-мать зовет!»

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Центральный районный суд Волгограда продлил арест 23-летней блогерше Алене Агафоновой, пощекотавшей на видео монумент «Родина-мать зовет!». Об этом сообщает v1.ru.

Девушка пробудет под стражей до 2 апреля. Ее обвиняют в преступлении по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

В июле 2023 года она сняла и опубликовала видео прогулки по Мамаеву кургану в Волгограде. Блогерша прыгала на склон с братскими захоронениями и делала неприличные жесты в направлении скульптуры. Сразу после возбуждения уголовного дела девушка уехала из страны. По возвращении в Россию ее задержали и арестовали до 10 марта.

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      Илона Палей
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