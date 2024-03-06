Появилась информация о проблемах с карьерой внука Пугачевой в США

Критик Бабичев: внуку Пугачевой сложно построить карьеру в США из-за конкуренции

Появилась информация о проблемах внука певицы Аллы Пугачевой, музыканта Никиты Преснякова, связанных с карьерой в США. О них сообщил музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с News.ru.

Эксперт отметил, что осведомлен о стремлении артиста построить карьеру клипмейкера и режиссера в Америке, однако убежден в том, что Пресняков испытывает сложности с этим. По мнению Бабичева, внуку Пугачевой мешают ограниченные возможности в чужой стране и высокая конкуренция.

«Приходится жить от проекта к проекту, а кушать, как говорится, хочется каждый день», — отметил собеседник издания.

Критик добавил, что Пресняков вынужден искать другие способы заработка, а потому совсем недавно анонсировал проект, приуроченный к Международному женскому дню.

«Сложно сказать, будет ли этот концерт востребованным, и продолжатся ли в будущем подобные эксперименты. В любом случае, в России Преснякову двери никто не закрывал. Ему не мешали творчески развиваться, в том числе и в музыкальном плане», — подчеркнул эксперт.

Бабичев также предположил, что музыкант вернется в Россию, если «дела там [в CША] пойдут совсем плохо».

Ранее уехавший из РФ внук певицы Пугачевой анонсировал концерт в Лос-Анджелесе в честь 8 марта. Стоимость билетов составляет 40 долларов за просмотр выступления онлайн и 50 долларов за посещение вживую. Для женщин вход бесплатный.