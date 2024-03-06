Пожилая женщина занялась спортом ради здоровья и стала бодибилдершей

В США 72-летняя женщина занялась спортом ради здоровья и стала бодибилдершей

Жительница США стала культуристкой в пожилом возрасте и приняла участие в соревнованиях среди бодибилдеров. Об этом сообщает The Sun.

72-летняя Рене Лэндерс из штата Техас всегда вела активный образ жизни, однако с возрастом столкнулась с проблемами со здоровьем. Более десяти лет назад она перенесла спондилодез — хирургическую операцию, при которой поврежденные позвонки сращивают и обездвиживают. Чтобы как можно быстрее восстановиться после операции, она занялась спортом.

Женщина стала следить за своим питанием для более эффективного наращивания мышечной массы, а в возрасте 69 лет приняла участие в соревнованиях для бодибилдеров в категории «фитнес-бикини». «Потребовалось несколько лет, чтобы набраться смелости надеть сверкающее бикини и выйти на сцену перед толпой незнакомцев. Но после первого выступления я поняла, что нашла своих людей», — вспоминает бодибилдерша.

Позже Лэндерс приняла участие во втором по значимости соревновании среди бодибилдеров Arnold Classic и даже увидела за кулисами своего кумира Арнольда Шварценеггера. Сейчас она активно ведет социальные сети, где рассказывает о своих достижениях и пытается вдохновить других женщин. Лэндерс отметила, что ее жизнь стала лучше.

Ранее сообщалось, что 81-летний житель США, признанный старейшим фитнес-тренером в мире, рассказал о своем образе жизни и похвастался крепким здоровьем. По словам мужчины, он решил стать тренером, потому что хотел чувствовать себя полезным для людей после того, как потерял жену.

