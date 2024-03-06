Путин призвал сократить время в пути поездов из Москвы до Черного моря

Путин: пассажирские поезда должны доезжать из Москвы до Черного моря за 16 часов

Президент России Владимир Путин заявил, что поезда должны доезжать из столицы до Черного моря быстрее. Его слова с совещания по развитию юга России и Приазовья цитирует ТАСС.

«Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья», — призвал российский лидер.

На той же встрече вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о планах по модернизации семи российских аэропортов, в том числе в южных Сочи и Краснодаре. Он уточнил, что модернизация запланирована в регионах Азово-Черноморского кластера до 2030 года.

Владимир Путин также объявил о планах по строительству и обновлению дорог на юге страны. По его словам, в ближайшие пять лет там построят и обновят 460 километров федеральных и 320 километров региональных трасс.