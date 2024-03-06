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18:58, 6 марта 2024Среда обитания

Путин объявил о планах по строительству и обновлению дорог на юге России

Путин: 460 километров федеральных дорог построят на юге России

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В ближайшие пять лет в Азово-Черноморском регионе построят и обновят 460 км федеральных и 320 километров региональных дорог. О соответствующих планах по развитию дорожной сети в России объявил президент Владимир Путин во время совещания о развитии юга России и Приазовья в режиме видеоконференции, его слова приводит агентство РИА Новости.

«Отмечу, что у нас большие планы по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона, в ближайшие пять лет здесь будут построено и реконструировано 460 километров федеральных и 320 километров региональных дорог», — рассказал глава государства. Путин добавил, что в данный момент проводится обновление съездов на трассу Таврида.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин назвал сроки строительства скоростной автомагистрали Джубга — Сочи.

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      Полина Кислицына
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