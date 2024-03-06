Рыбаки поймали семь редчайших рыб и разбогатели

Рыболовы из Индии поймали семь редчайших рыб и продали их за 100 тысяч рупий

В Индии рыбаки из штата Одиша поймали редчайших рыб и разбогатели, продав их за 100 тысяч рупий (110 тысяч рублей). Об этом сообщает OdishaTV.

Удача улыбнулась рыболовам из округа Бхадрак. 4 марта им удалось поймать в устье реки Дхамара семь рыб, которых местные жители называют Solapatia. Эти рыбы ценятся в качестве ингредиента в традиционной медицине.

Посмотреть на необычный улов собрались многочисленные зеваки. Вскоре рыбы были проданы на аукционе, а окончательная цена за них составила 108 тысяч рупий (119 тысяч рублей). Позже стало известно, что их выкупил некий бизнесмен из Калькутты, штат Западная Бенгалия, который занимается производством лечебных средств, используемых в традиционной медицине.

Ранее сообщалось, что в Индии рыбак поймал редчайших рыб, продал их и разбогател на 5,5 миллиона рупий. Девять рыб, которых местные жители называют Telia Bhola, были выловлены в море у индийского города Дигха, штат Западная Бенгалия.