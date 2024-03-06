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08:59, 6 марта 2024Мир

Раскрыта новая угроза для американской военной промышленности

Politico: новая стратегия ЕС по обороне станет угрозой для военпрома США

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Новая военно-промышленная стратегия ЕС по обороне, нацеленная на повышение производственных мощностей и инвестиции для местных производителей вооружений, станет угрозой для американского военпрома, который может значительно потерять часть дохода от утраты европейских заказов. Об этом со ссылкой на военных чиновников НАТО сообщает Politico.

Одной из целей стратегии является обеспечение мер повышения стратегической автономии, чтобы правительства ЕС закупали меньше оружия у американских компаний. При этом отмечается, что к 2030 году половина бюджета национальных оборонных закупок будет направляться местным европейским компаниям, а к 2035 году эта цифра увеличится до 60 процентов. «Это может создать большую конкуренцию для американских компаний», — резюмировали обозреватели.

В настоящее время почти 80 процентов оружия стран ЕС закупается у иностранных компаний, в том числе более 60 процентов — у США.

Высокопоставленный представитель НАТО заявил изданию, что планы ЕС по увеличению финансирования «приветствуются», но альянс будет внимательно следить за тем, как ЕС будет продвигать такие вопросы о собственных стандартах в производстве вооружений.

Ранее сообщалось, что ЕС к 2035 году стремится нарастить темпы военных закупок внутри блока. Согласно стратегии, ЕС должен будет обладать способностью массово производить оборонное оборудование, такое как боеприпасы и дроны. Эти усилия потребуют совместных инвестиций и совместных закупок, а не приобретения готового оборудования у третьих стран вне блока.

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      Дмитрий Сотак
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