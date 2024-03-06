Разрыв в зарплатах мужчин и женщин на фрилансе увеличился

Solar Staff: женщины на фрилансе зарабатывают на 59 процентов меньше мужчин

В 2023 году в России разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами, работающими на фрилансе, увеличился. Об этом со ссылкой на исследование сервиса для фрилансеров Solar Staff пишет Forbes.

В среднем доход от проектной занятости у женщин в прошлом году составил 41 тысячу рублей, что на 59 процентов меньше, чем у мужчин (65,2 тысячи рублей). При этом в 2021 году женщины получали ровно вдвое меньше, а в 2022-м — на 55 процентов меньше. Эксперты объясняют это традиционным разделением специальностей на мужские и женские. Учителями чаще становятся женщины, а более высокооплачиваемые технические профессии (например, разработчик) выбирают мужчины, рассказала директор по аналитике, исследованиям и Data Science в сервисе «Работа.ру» Елена Артемьева.

При этом даже внутри одной отрасли мужчины опережают женщин в зарплатах. Так, в сфере разработки разница достигает 38,6 процента (235 тысяч в месяц против 169,5 тысячи рублей в месяц), в дизайне мужчины получают больше на треть (102,7 против 79 тысяч рублей), в маркетинге — на 23 процента (151 против 122 тысяч рублей). Эксперт «Актион Кадры и HR» Александра Борисова считает, что для мужчин проектная занятость обычно является основным источником дохода, а для женщин — подработкой, отсюда и разница в заработке.

Еще одной причиной столь существенной разницы в оплате труда стали заниженные зарплатные ожидания женщин, отмечает главный эксперт рекрутинговой платформы hh.ru по рынку труда Наталья Данина. В прошлом году женщины запрашивали у работодателей в среднем на 31 процент меньше денег — 51,5 тысячи против 74 тысяч рублей у мужчин.

Ранее исследование финансового маркетплейса «Сравни» показало, что каждой второй россиянке (47 процентов) хватает средств только от зарплаты до зарплаты. При этом 64 процента опрошенных женщин иногда позволяют себе импульсивные покупки, а еще 14 процентов допускают такие траты, хотя и относятся к ним негативно.