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08:51, 6 марта 2024Среда обитания

Россиянам пообещали возвращение январских морозов

В Москву и другие российские города вернутся январские морозы

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В конце текущей недели в Европейскую часть России вернутся январские морозы. Такую погоду москвичам и жителям других городов пообещали синоптики центра погоды «Фобос».

Наиболее заметное похолодание будет наблюдаться на юго-востоке Восточно-Европейской равнины и Предуралье. «Ледяной воздух станет прогреваться в дневные часы, так что степень температурной аномалии понемногу снизится, но пока возвращения мощных оттепелей ждать не стоит», — говорится в материале.

6 и 7 марта в Уфе ожидается температура воздуха не выше шести-семи градусов мороза днем и 20-22 градусов мороза ночью. Башкирюю накроют атмосферные фронты и снег. после чего холод начнет ослабевать. В Москве 6 марта столбик термометра не поднимется выше нуля, а к утру 7 марта воздух остынет до минус 12, До воскресенья в столице ожидается от 0 до плюс 1 днем и от минус 9 до минус 10 ночью.

Ранее стало известно, что 8 марта в Москве ожидаются облачная погода и небольшой снег.

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      Александра Качан
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