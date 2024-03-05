Москвичам рассказали о погоде 8 марта

Синоптик Вильфанд: 8 марта в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом

В Москве 8 марта будет облачно, ожидается небольшой снег. О погоде в Международный женский день рассказал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По словам синоптика, ночью будет около минус 10 градусов Цельсия, а днем воздух может прогреться до плюс 2 градусов. «Восьмого марта будет совсем немного снега, но погода более облачная, что не будет способствовать охлаждению подстилающей поверхности», — уточнил метеоролог.

Вильфанд добавил, что в субботу и воскресенье, 9 и 10 марта, ночные температуры станут выше — они будут достигать минус 5-9 градусов Цельсия. Дневные же показатели будут на уровне минус 4 — плюс 1 градусов Цельсия.

Ранее синоптик спрогнозировал январские морозы на текущей неделе в Москве и области. Метеоролог предупредил, что столбики термометров могут опуститься до минус 18 градусов. При этом Вильфанд отметил, что в начале марта температура в Москве и центральной России в целом соответствовала первоапрельским значениям.