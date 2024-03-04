В Москве и Подмосковье ударят январские морозы до минус 18 градусов

Синоптик Вильфанд: в Москве и области ударят морозы до минус 18 градусов

На этой неделе в Москве и Подмосковье заметно похолодает, столбики термометров при этом будут опускаться до минус 18 градусов. О том, что в столичном регионе ударят январские морозы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством «Интерфакс».

По словам синоптика, в начале марта температура в Москве и центральной России в целом соответствовала первоапрельским значениям. «Всем показалось, что весна пришла. Но это шутка, да и только, нужно один раз и навсегда сказать себе, что март — это зимний месяц, и тогда очарование весеннее не будет быстро таять. Наступает заметное понижение температуры», — отметил он.

Начавшееся похолодание в Москве и Подмосковье вызвано взаимодействием двух антициклонов — один из них расположен к юго-востоку от столицы, а другой — на северо-западе, из-за них в столичный регион будет поступать полярный воздух. Вильфанд сообщил, что в ночь на вторник, 5 марта, температура опустится до минус 8-10 градусов, по области — до минус 13. В среду, 6 марта, столбики термометров покажут еще более низкие значения — ночью от минус 7-9 градусов в Москве и до минус 15 в Подмосковье, а днем — 1-3 градуса мороза в столице и до минус 6 по области. Пик холодов придется на четверг, 7 марта, когда температура будет соответствовать январской — ночью до минус 15 в Москве и до минус 18 в Подмосковье, а днем — минус 1-3 градуса.

Следующая волна оттепели начнется лишь 8 марта, когда влияние антициклона начнет уменьшаться, а давление — падать. Ночью прогнозируется около минус 10 градусов, а днем — от минус 3 до плюс 2 градусов, что на 2-2,5 градуса ниже климатической нормы. В Международный женский день ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой снег, добавил Вильфанд.

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