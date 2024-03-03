Москвичам рассказали о погоде на 8 Марта

Синоптик Тишковец: на 8 Марта в Москве будет пасмурно и до трех градусов тепла

На 8 Марта в Москве будет преимущественно пасмурно, при этом температура поднимется не выше трех градусов тепла. Такую погоду в Международный женский день жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.

«В Международный женский день хорошей погоды не будет. Будет в основном пасмурно, а вторичный холодный фронт принесет небольшие очаговые заряды снега. В ночные часы будет минус четыре — минус девять, после полудня минус два — плюс три», — поделился информацией синоптик.

Эксперт также рассказал, что в выходные холод немного отступит и температура вернется к климатической норме для этого периода, однако облачная погода сохранится, местами по городу пройдет небольшой снег. Минимальная температура составит от одного до шести градусов мороза, а максимальная — плюс четыре градуса. Тишковец отметил, что сугробы к концу следующей недели почти не подтают — высота снежного покрова останется на уровне около полуметра при норме 32 сантиметра.

Ранее в этот же день стало известно, какая погода будет в Москве на предстоящей неделе.