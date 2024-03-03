Стало известно о погоде в Москве на следующей неделе

В Москве в течение следующей недели будут перепады температуры

В Москве в течение следующей недели будут перепады температуры. Об этом RT заявил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По словам синоптика, Московский регион находится в области теплого антициклона с одной стороны, а с другой стороны фиксируется область высокого давления. Это дает москвичам погоду, которая соответствует середине марта.

3 и 4 марта в столице будет малооблачно, без осадков. Цыганков отметил, что вечером 5 марта ожидаются небольшие осадки. Все эти дни температура днем будет от двух до четырех градусов тепла, а к 7, 8 и 9 марта похолодает и станет облачнее. В конце недели дневная температура опустится до минус четырех. Ночью обещают минус 9-12 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что в Москву в начале марта вернутся зимние морозы. Он сказал, что с 6 марта столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов и ниже.