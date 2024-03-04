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08:16, 4 марта 2024Среда обитания

Москвичам назвали срок прихода следующего периода оттепели

Синоптик Позднякова: следующий период оттепели в Москве будет не ранее 9 марта

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Следующий период оттепели наступит в Москве не ранее 9 марта. Срок прихода более высоких температур жителям столицы назвала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в воскресенье, 3 марта, оттепель достигла своего пика — днем столбики термометров поднялись почти до семи градусов Цельсия, что лишь на два градуса ниже абсолютного максимума того дня, зафиксированного в 1992 году. Вместе с тем Позднякова отметила, что с понедельника, 4 марта, температурный фон постепенно начнет снижаться.

«Самыми холодными ожидаются среда и четверг. Даже днем не выше нуля. Следующий период оттепели ждем не ранее 9 марта», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья в ночь на понедельник видели северное сияние.

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      Полина Кислицына
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