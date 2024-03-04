Жители Подмосковья увидели северное сияние

На севере Подмосковья жители увидели северное сияние

Жители севера Московской области опубликовали в социальных сетях фотографии северного сияния. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что неожиданная магнитная буря началась на Земле после прихода солнечного вещества, выброшенного 28-29 февраля. В ночь на понедельник, 4 марта, могут быть видны полярные сияния даже на широтах Москвы и Санкт-Петербурга.

В ночь на среду, 28 февраля, небо над Мурманской областью окрасилось в зеленый цвет из-за северного сияния.

К магнитной буре класса G1 во вторник, 27 февраля, привели три сильнейшие вспышки на Солнце. Они вошли в пятерку самых сильных вспышек с конца 2019 года. Буря прошла на планете первый раз с начала 2024 года. Согласно прогнозам, она не должна была усиливаться, напротив, ожидалось, что буря прекратится в скором времени после начала.