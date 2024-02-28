Среда обитания
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11:20, 28 февраля 2024Среда обитания

Небо позеленело над российским регионом

В Мурманской области небо окрасилось в зеленый цвет из-за северного сияния

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В ночь на среду, 28 февраля, небо над Мурманской областью окрасилось в зеленый цвет из-за северного сияния, сообщает Telegram-канал «Вести».

На опубликованных кадрах видно сияние, окрашенное в различные оттенки ярко зеленого цвета. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал сияние косвенным подтверждением прошедшей вчера на Земле слабой магнитной бури.

К магнитной буре класса G1 во вторник, 27 февраля, привели три сильнейшие вспышки на Солнце. Они вошли в пятерку самых сильных вспышек с конца 2019 года. Буря оказалась первой, прошедшей на планете с начала 2024 года. Согласно прогнозам, она не должна была усиливаться, напротив, ожидалось, что буря прекратиться в скором времени после начала.

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      Мария Черкасова
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