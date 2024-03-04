Россиянам рассказали о погоде весной

«Яндекс Погода»: весной 2024 года обойдется без температурных рекордов

Грядущей весной обойдется без температурных и дождливых рекордов. О погоде в ближайшие три месяца «Ленте.ру» рассказали метеорологи сервиса «Яндекс Погода».

Согласно прогнозу, количество осадков весной 2024 года окажется на привычном среднем многолетнем уровне, хотя весенние месяцы будут более влажным, чем в 2023 году. При этом большинство россиян ожидает относительно сухой март на Европейской территории России, в ЯНАО, Красноярском крае, Якутии, севере Иркутской области и севере Хабаровского края.

В некоторых регионах — Поволжье, Южном Урале, Приморском и Хабаровском краях, Бурятии, Забайкальском крае, центральной части Якутии — март будет ощутимо более холодным, чем в прошлом году. В то же время месяц станет аномально теплым для севера Якутии, Красноярского края и Чукотского АО. Апрель окажется аномально теплым для Сибирского Федерального округа и Чукотки, аномально холодным — для Якутии, Магаданской области, Камчатки, Среднего Поволжья, Южного Урала и Центральной России.

В мае на юге Сибирского Федерального округа, севере Якутии, северо-востоке Камчатского края и на восточной окраине Чукотки сохранится аномальное тепло. При этом в Мурманской и Архангельской областях, республике Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком АО ситуация окажется противоположной.

Отмечается, что в целом в Северной части России заметен тренд на рост числа теплых дней в году в сравнении с последними 30-ю годами.

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