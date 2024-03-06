Россиянам станет труднее брать кредиты

«Известия»: российские банки включили в клиентскую оценку прогноз банкротства

В среднесрочной перспективе россиянам станет труднее брать новые кредиты. Из-за включения в клиентскую оценку прогноза банкротства число отказов по заявкам на займы может вырасти на 20-30 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей БКИ (бюро кредитных историй) и финансовых организаций.

С начала 2024 года ряд российских банков стали включать в скоринг не только возможность дефолта заемщика (просрочка по платежам свыше 90 дней), но и вероятность личного банкротства физических лиц. Поводом для этого послужило распространение подобной процедуры в стране, пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Так, с расширением критериев упрощенного банкротства в ноябре 2023 года гражданам стало проще добиться признания себя банкротами во внесудебном порядке. Для этого необходимо, чтобы размер общего долга был не менее 25 тысяч рублей и не более 1 миллиона. На этом фоне число отказов в новых кредитах может значительно вырасти, резюмировала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили о рекордном росте кредитного портфеля россиян. По итогам января-октября 2023 года суммарный объем займов населения достиг уровня в 34,8 триллиона рублей, увеличившись на 6 триллионов. На этом фоне показатель закредитованности граждан оказался максимальным как минимум с 2015 года.