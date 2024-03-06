Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:46, 6 марта 2024Ценности

Российская блогерша снялась в рекламе бренда Канье Уэста

Российская блогерша Рената Ри снялась в рекламе бренда Канье Уэста Yeezy

Фото: @renatarrii

Российская блогерша и модель Рената Валлиулина, более известная как Рената Ри, стала лицом бренда Канье Уэста Yeezy. Соответствующие кадры появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя манекенщица позировала на фоне автомобиля в белом комбинезоне с черной надписью WET на груди. Стоимость вещи составляет 20 долларов (1832 рубля), она представлена в ассортименте марки в трех размерах. Среди прочего инфлюэнсер надела ботфорты-носки на небольшом каблуке.

Материалы по теме:
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы. Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы.Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2023
Рианна пережила бедность и насилие в юности. Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
Рианна пережила бедность и насилие в юности.Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
7 января 2023

В то же время волосы блогерши были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Место, где снималась рекламная кампания, не раскрывается.

14 декабря 2023 года Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, созданного Канье Уэстом. Музыкант отметил, что приход российского дизайнера в Yeezy является важным достижением в истории дизайна.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Молдавия приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе. Россия вышла из него в прошлом году

      Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

      Армения запросила вывод российских пограничников из аэропорта Еревана

      Паралимпийский комитет России заявил о пропуске церемонии открытия Игр-2024

      Захарова заявила о превращении Армении в предмет западной забавы

      Неизвестные украли у российского предпринимателя КамАЗ тюльпанов

      Россиянин выиграл миллион рублей в лотерею и не пришел за ним

      Россиян предупредили о штрафах до миллиона рублей за самовольное строительство

      В России захотели повысить эффективность контрбатарейной борьбы

      Стало известно о лишении Земфиры авторских отчислений из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше