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19:06, 6 марта 2024Мир

Российский Су-30 перехватил три самолета ВВС Великобритании над Черным морем

МО РФ: Су-30 перехватил самолет RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Британии

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российский Су-30 был поднят в воздух и перехватил самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два истребителя «Тайфун» Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) России.

Отмечается, что средства контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря обнаружили приближающиеся
к российской границе три воздушные цели. Для недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30, который идентифицировал воздушные цели как самолеты британских ВВС.

«При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — заявили в ведомстве.

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      Семен Александров
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