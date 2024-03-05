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19:39, 5 марта 2024Мир

Российский Су-27 перехватил над Черным морем французские самолеты

МО: Су-27 ВКС России сопроводил над Черным морем два Rafale C и E-3F ВВС Франции

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российский истребитель Су-27 из числа дежурных сил ПВО ВКС был поднят в воздух. Прибыв в район акватории Черного моря, он обнаружил и сопроводил группу самолетов ВВС Франции. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны (МО) России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-3F и два многоцелевых истребителя Rafale C ВВС Франции... При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и «без опасного сближения с самолетами иностранного государства».

Ранее глава французского Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что Москва проявляет агрессивное поведение по отношению к ВС Франции. «Месяц назад российская система ПВО угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль», — объяснил министр.

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      Дмитрий Сотак
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