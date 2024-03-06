Сердечникам и диабетикам посоветовали добавить в рацион один фрукт

Диетолог Денисова: грейпфрут полезен при болезнях сердца, так как содержит калий

Диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова посоветовала диабетикам и сердечникам добавить в рацион грейпфрут. О пользе этого фрукта врач расказала беседе с aif.ru.

По словам Денисовой, грейпфрут содержит вещество нарингенин, способствуещее выведению из организма избытка холестерина и помогающее клеткам восстановить способность воспринимать инсулин, который они сами же вырабатывают. Диетолог отметила, что нарингенин содержится в белых перегородках плода и придает ему горечь, поэтому, чтобы получить больше пользы от фрукта, лучше этого съедать белые прожилки вместе с мякотью.

Людям с болезнями сердца, продолжила Денисова, грейпфрут полезен из-за содержащийся в нем калия, который помогает нормализовать давление и ритм сердца. «Антиоксиданты в грейпфруте (фенольные кислоты, флавоноиды, каротиноиды, ликопин) препятствуют развитию микровоспаления в сосудах, что поможет в профилактике атеросклероза», — добавила врач.

При этом, как отметила диетолог, при употреблении грейпфрута есть определенный ограничения: например, не рекомендуется запивать соком этого цитруса анальгетики, антидепрессанты, антибиотики, гормональные противозачаточные препараты и некоторые другие. Денисова объяснила, что в мякоти грейпфрута содержится вещество фуранокумарин, способное снижать эффективность этих препаратов.

«Также с осторожностью следует употреблять грейпфрут людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, пациентам с гепатитами, холециститом, панкреатитом, хроническими воспалительными кишечника, при аллергии на цитрусовые», — перечислила она. Сок грейпфрута, в свою очередь, она порекомендовала пить с помощью трубочки, чтобы снизить разрушительное воздействие кислоты на зубную эмаль.

Ранее диетолог Дэниел Херман рассказал, что шоколад и чеснок ухудшают сон и способны вызвать бессонницу. К аналогичным последствиям, по его мнению, может привести употребление апельсинов или грейпфрутов перед сном.