Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:23, 5 марта 2024Забота о себе

Диетолог рассказал о провоцирующих бессонницу продуктах

Диетолог Херман причислил шоколад и чеснок к провоцирующим бессонницу продуктам

Фото: Michele Blackwell / Unsplash

Шоколад, апельсины и чеснок ухудшают сон и способны вызвать бессонницу, заявил сертифицированный диетолог Дэниел Херман. В беседе с Metro.co.uk он рассказал и о других провоцирующих нарушения сна продуктах.

Херман подчеркнул, что у каждого человека может быть свой список ухудшающих качество сна продуктов. «Чтобы понять, какую пищу лучше не есть на ночь именно вам, нужно наблюдать за организмом и прислушиваться к его реакциям», — дал совет диетолог. При этом он уточнил, что некоторые продкты чаще других вызывают симптомы, нарушающие сон. К ним он причислил, например, шоколад, который содержит кофеин и теобромин, провоцирующие изжогу и вызывающие дискомфорт в желудке.

Помимо этого, диетолог рекомендовал не есть на ночь лук и чеснок, так как они часто провоцируют вздутие живота и кислотный рефлюкс. К аналогичным последствиям, по его мнению, может привести употребление апельсинов или грейпфрутов перед сном. Кроме того, бессонницу часто вызывает острая пища, уверен Херман.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Специалист добавил, что спиртное и сладкие газированные напитки тоже могут быть причиной плохого сна. Он объяснил, что они способствуют выработке кислоты в желудке. Если она попадает в пищевод, то начинается изжога, из-за которой человек просыпается и не может уснуть, объяснил эксперт.

Ранее гастроэнтеролог Сураб Сетхи раскрыл простой и эффективный способ избавиться от бессонницы. По его словам, наладить сон поможет дыхательное упражнение «4-7-8».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава СВР высказался о причине смерти Навального

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала фото в бикини

      Нарышкин указал на виновных в подрыве «Северных потоков»

      Жительница Часова Яра обвинила ВСУ в использовании людей в качестве живого щита

      Глава СВР заявил о подготовке США сил для подрывной работы против России

      Рубль подорожал после публикации данных Минфина

      В СВР предупредили об угрозе из-за слов Макрона об отправке войск на Украину

      Мужчина трижды изнасиловал возлюбленную и скрывался 19 лет

      Нарышкин заявил об отсутствии сомнений в победе России в спецоперации

      Экс-генсек НАТО упрекнул Макрона за «болтовню» и раскритиковал Шольца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше