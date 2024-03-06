Сильный пожар в многоэтажке на юге Москвы попал на видео

В Москве пожар на седьмом этаже жилого дома отрезал выход жильцам

В одном из домов на Ореховом бульваре на юге Москвы загорелась квартира на седьмом этаже. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Отмечается, что из-за возгорания жильцы восьмого этажа оказались отрезаны от выхода. Сейчас к ним пробиваются пожарные. Информации о пострадавших на момент написания новости нет.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы загорелась квартира в жилом доме, построенном в начале XX века. Дом номер 13, строение 3 по улице Маросейка был построен в 1912 году и на сегодняшний день является объектом культурного наследия регионального значения и ценным градоформирующим объектом.