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19:56, 6 марта 2024Россия

Сильный пожар в многоэтажке на юге Москвы попал на видео

В Москве пожар на седьмом этаже жилого дома отрезал выход жильцам
СюжетПожар в Москве:

В одном из домов на Ореховом бульваре на юге Москвы загорелась квартира на седьмом этаже. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Отмечается, что из-за возгорания жильцы восьмого этажа оказались отрезаны от выхода. Сейчас к ним пробиваются пожарные. Информации о пострадавших на момент написания новости нет.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы загорелась квартира в жилом доме, построенном в начале XX века. Дом номер 13, строение 3 по улице Маросейка был построен в 1912 году и на сегодняшний день является объектом культурного наследия регионального значения и ценным градоформирующим объектом.

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      Екатерина Подвигина
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