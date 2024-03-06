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10:35, 6 марта 2024Россия

Следователи прибыли на склад Wildberries на Урале

В Екатеринбурге поставят на воинский учет 30 мигрантов со склада Wildberries

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Военные следователи прибыли на склад Wildberries в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге с проверкой, 30 сотрудников-мигрантов поставят на воинский учет. Об этом сообщили уральскому агентству Ura.ru в пресс-службе Военного следственного управления (ВСУ) СКР по Центральному военному округу.

В ведомстве разъяснили, что по результатам рейда будут поставлены на учет работники, которые получили российское гражданство.

Как выяснило Ura.ru, с конца ноября 2023 года в Свердловской области на воинский учет поставили около 600 бывших иностранцев. Свыше 180 из них заключили контракты с Минобороны.

В начале февраля стало известно, что сотрудники силовых ведомств провели рейды по местам проживания мигрантов в подмосковных Щелково и Балашихе. Тогда по результатам проверок 11 человек доставили в военкомат для постановки на учет, еще на четверых составили протоколы за неисполнение обязанностей по воинскому учету. В ходе операций по поимке уклонистов на службу было призвано более 400 человек.

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      Анна Щербакова
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