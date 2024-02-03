Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:46, 3 февраля 2024Силовые структуры

В Подмосковье провели рейды по местам проживания мигрантов

Baza: в Щелково и Балашихе провели рейды по местам проживания мигрантов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сотрудники силовых ведомств провели рейды по местам проживания мигрантов в Подмосковье. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Рейды прошли 30 января в подмосковных городах Щелково и Балашиха. В них принимали участие сотрудники МВД, военного комиссариата и следователи военного следственного отдела СК России. Специалисты работали в местных общежитиях, на рынках и в кафе.

Силовиков интересовали граждане, которые недавно получили российский паспорт и не встали на воинский учет. Источники Baza сообщили, что по результатам проверок 11 человек доставили в военкомат для постановки, еще на четверых составили протоколы за неисполнение обязанностей по воинскому учету. В ходе операций по поимке уклонистов, которые начались в октябре, на службу были призваны более 400 человек.

В начале февраля в федеральной службе судебных приставов рассказали, что российские судебные приставы за год выдворили из России 200 тысяч иностранцев. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, выдворенных из страны начиная с 2017 года.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Сирии оценило последствия авиаударов США

      В России приостановили сертификацию кормов из двух европейских стран

      В Подмосковье провели рейды по местам проживания мигрантов

      Россиянка неделю лечила дочь от простуды и потеряла ее

      Сирия обвинила США в новом нарушении суверенитета и безопасности страны

      Блиновская рассказала о состоянии здоровья в СИЗО

      Боррель оценил международную ситуацию выражением «хочешь мира, готовься к войне»

      Жилые дома попали под обстрел ВСУ в российском регионе

      Раскрыта личность приставившего нож к горлу российского фигуриста мужчины

      От звезды сериала «Кухня» потребовали восемь миллионов рублей за отказ в съемках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше