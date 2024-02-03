В Подмосковье провели рейды по местам проживания мигрантов

Baza: в Щелково и Балашихе провели рейды по местам проживания мигрантов

Сотрудники силовых ведомств провели рейды по местам проживания мигрантов в Подмосковье. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Рейды прошли 30 января в подмосковных городах Щелково и Балашиха. В них принимали участие сотрудники МВД, военного комиссариата и следователи военного следственного отдела СК России. Специалисты работали в местных общежитиях, на рынках и в кафе.

Силовиков интересовали граждане, которые недавно получили российский паспорт и не встали на воинский учет. Источники Baza сообщили, что по результатам проверок 11 человек доставили в военкомат для постановки, еще на четверых составили протоколы за неисполнение обязанностей по воинскому учету. В ходе операций по поимке уклонистов, которые начались в октябре, на службу были призваны более 400 человек.

В начале февраля в федеральной службе судебных приставов рассказали, что российские судебные приставы за год выдворили из России 200 тысяч иностранцев. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, выдворенных из страны начиная с 2017 года.