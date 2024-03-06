Студент из Уганды захотел стать сыном Путина

Студент из Уганды заявил Путину, что хотел бы стать его сыном от Африки

Студент из Уганды обратился к президенту России Владимиру Путину во время Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) и заявил, что хотел бы стать его сыном. Видео со встречи приводит Telegram-канал «Лента дня».

«Я так бы хотел стать вашим сыном от Африки. Потому что вы были моим наставником, господин президент», — объяснил свое стремление мужчина.

В ответ российский лидер обратился к гражданину Уганды как сыну, а также назвал его президентом.

«Что я могу сказать вам, сынок? Вы же президент студенческого союза? Поэтому позволю тоже к вам обращаться "господин президент"», — пошутил Путин.

Ранее президент РФ в ходе встречи на Всемирном фестивале молодежи объяснил, чем Россия отличается от других стран. По его словам, все дело в многообразии культур, религий и традиций, которое позволяет гражданам «из столетия в столетие» обмениваться друг с другом не только генетическим, но и культурным кодом.