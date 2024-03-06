В России ответили на заявление США о «военном сюрпризе» от Украины

Джабаров осудил слова пресс-секретаря Госдепа США о «военном сюрпризе» Киева

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на слова пресс-секретаря Госдепа США Мэттью Миллера о готовящемся «военном сюрпризе» Украины для России. В беседе с «Лентой.ру» сенатор осудил подобное заявление Миллера.

Ранее Мэттью Миллер заявил, что Киев подготовил для России военные сюрпризы. По его словам, США с нетерпением ждут, как эти сюрпризы помогут украинской армии победить на поле боя. Каких-либо подробностей Миллер не привел.

«Эти люди заточены на разжигание конфликтов и войн вместо того, чтобы искать мирные пути, объяснить Украине, что то, что она делает, является плохим действием. (...) Понятно, что никакие сюрпризы украинская армия сама придумать не могла, значит, эти "сюрпризы" были поставлены США или их союзниками по НАТО», — считает Джабаров.

Будем разгадывать новые «сюрпризы». Для наших ребят любые сюрпризы по зубам Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

5 марта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о риске прямого военного столкновения НАТО и Москвы на востоке Европы. По его словам, еще не так давно нельзя было представить, как «по полям соседней с Россией республики будут разъезжать американские и немецкие танки», а сейчас обсуждается возможность участия в боевых действиях военных из стран-участниц НАТО.