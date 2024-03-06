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09:25, 6 марта 2024Путешествия

Таксисты избили туристов на курорте в Мексике и попали на видео

Таксисты на курорте Плайя дель Кармен избили недовольных ценой туристов

Мексиканские таксисты избили двух американских туристов у ночного клуба на курорте Плайя-дель-Кармен. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что путешественники оказались недовольны ценой совершенной поездки, чем и вызвали гнев водителя. Затем к конфликту присоединились и другие таксисты. Они толпой напали на иностранцев, повалили их на землю и стали избивать ногами. На кадрах видно, как девушка пытается прикрыть собой парня, однако водители пинают и ее.

Ранее россиянин опоздал на рейс, разозлился и разнес стойкой ограждения стекло представительства авиакомпании «Победа» в Шереметьево. Нарушителя задержали и составили на него протокол об административном правонарушении.

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      Зарина Дзагоева
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